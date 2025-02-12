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        Çanakkale'de park halindeki 6 araca çarpıp kaçan sürücü yakalandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde park halindeki 6 araca çarparak kaçan 74 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:25
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        Çanakkale'de park halindeki 6 araca çarpıp kaçan sürücü yakalandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde park halindeki 6 araca çarparak kaçan 74 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

        Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Caddesinde seyir halinde olan 17 KB 316 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ç, park halindeki 6 araca çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilini bırakarak kaçan sürücüyü kısa sürede gözaltına aldı.

        Alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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