Çanakkale'de park halindeki 6 araca çarpıp kaçan sürücü yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde park halindeki 6 araca çarparak kaçan 74 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde park halindeki 6 araca çarparak kaçan 74 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.
Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Caddesinde seyir halinde olan 17 KB 316 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ç, park halindeki 6 araca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilini bırakarak kaçan sürücüyü kısa sürede gözaltına aldı.
Alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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