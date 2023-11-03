Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

        ÇANAKKALE'nin Bozcaadave Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 18:13 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Bozcaadave Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki çok sayıda feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00 seferi yapılacak olup, planlı diğer tüm seferler iptal edildi.

        Öte yandan Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler ise iptal edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da balıkçılar 2 bin 500 adet torik avladı
        Gelibolu'da balıkçılar 2 bin 500 adet torik avladı
        Ayvacık'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Ayvacık'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı
        Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı
        Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı
        Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı
        Şehitlik gezilerini 100. yıl anısına belgesel yaptılar
        Şehitlik gezilerini 100. yıl anısına belgesel yaptılar
        Lapseki'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı
        Lapseki'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı