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        Çanakkale'de 'Nusret-2023 Davet Tatbikatı' başladı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:10
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        Çanakkale'de 'Nusret-2023 Davet Tatbikatı' başladı (2)
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        YERLİSAVUNMASANAYİ ÜRÜNLERİ TANITILDI

        Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret- 2023 Davet Tatbikatı' kapsamında, yerli savunma sanayi firmalarının ürettiği ürünler, Çanakkale Boğaz Komutanlığı'nda bulunan Nara Kalesi içerisinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

        Marlin insansız su üstü deniz aracının önümüzdeki aylarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini söyleyen Kıdemli Mühendis Burak Kolsuz, "Marlin deniz aracını son kullanıcının isteği doğrultusunda su üstü harbine, denizaltı savunma harbine, mayın harbine ve hava savunma harbine imkan kabiliyetine sahiptir. Tamamen son kullanıcının isteği doğrultusunda modüler olarak sistem, cihaz, silah üzerine konuşlandırıp son kullanıcıya teslim edebilmekteyiz. Geminin uzunluğu 12 metredir. Yaklaşık 25 ton ağırlığındadır. Bu gemiyi yaklaşık 3 ayda inşa edebilme imkan kabiliyetine sahibiz" diye konuştu.

        DHA-Genel - Türkiye-Çanakkale - Cemhan ŞEN

        2023-11-29 16:00:51

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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