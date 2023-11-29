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        Çanakkale'de cadde ve sokaklar göle döndü

        ÇANAKKALE'ninYenice ilçesinde etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafikteki sürücülerle, vatandaşlar zor anlar yaşarken, öğrencilerin kaldığı yurdun bodrum katı su altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:30
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        Çanakkale'de cadde ve sokaklar göle döndü
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        ÇANAKKALE'ninYenice ilçesinde etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafikteki sürücülerle, vatandaşlar zor anlar yaşarken, öğrencilerin kaldığı yurdun bodrum katı su altında kaldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Çanakkale'nin de olduğu birçok kent için sağanak uyarısında bulundu. Uyarının ardından Çanakkale'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafikteki sürücülerle, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öğrencilerin kaldığı bir yurdun bodrum katı ise su altında kaldı. Ekiplerin bölgede yaptığı temizlik çalışması devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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