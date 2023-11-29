Çanakkale'de cadde ve sokaklar göle döndü ÇANAKKALE'ninYenice ilçesinde etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafikteki sürücülerle, vatandaşlar zor anlar yaşarken, öğrencilerin kaldığı yurdun bodrum katı su altında kaldı.

ÇANAKKALE'ninYenice ilçesinde etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafikteki sürücülerle, vatandaşlar zor anlar yaşarken, öğrencilerin kaldığı yurdun bodrum katı su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Çanakkale'nin de olduğu birçok kent için sağanak uyarısında bulundu. Uyarının ardından Çanakkale'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafikteki sürücülerle, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öğrencilerin kaldığı bir yurdun bodrum katı ise su altında kaldı. Ekiplerin bölgede yaptığı temizlik çalışması devam ediyor.