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        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda

         ÇANAKKALE'de,dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinden geçen bazı derelerde taşkın oldu. Kepez Deresi'ndeki taşkın bugün de sürerken, ekipler bölgedeki su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:10
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        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda
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         ÇANAKKALE'de,dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinden geçen bazı derelerde taşkın oldu. Kepez Deresi'ndeki taşkın bugün de sürerken, ekipler bölgedeki su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarılarının ardından Çanakkale'de dün öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Kalabaklı köyünde dere taştı. Yol kenarında sele kapılan 1 otomobil, bölgeye gelen kepçeyle çıkarıldı. Bölgede İl Özel İdare'ye bağlı ekipler temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        KÖY YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

        Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Kalabaklı köy yolu trafiğe kapatıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kalabaklı köy yolu yoğun yağmur yağışından dolayı trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.

        MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

        Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararla, dün saat 19.00'dan başlayarak, yarın saat 09.00'a kadar kent genelinde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

        KEPEZ DERESİ TAŞTI

        Yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinde de debisi yükselen Kepez Deresi taştı. Kentte dün gece başlayan yağış, sabahın erken saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak nedeniyle Kepez Deresi'nde bağlı bulunan bazı tekneler zarar gördü. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı. Kepez Deresi'ndeki taşkın bugün de sürerken, teyakkuza geçen ekiplerin bölgedeki su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor. Kalabaklı köyünde ise İl Özel İdare ekipleri temizlik çalışması yürütüyor. Bölgede sağanağın saat 14.00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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