Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (4)

KENTGENELİNDE METREKAREYE 100 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE YAĞIŞ DÜŞTÜ

Çanakkale'de etkisini sürdüren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre; kent genelinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.

Öte yandan, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi´nde de yollar suyla doldu, yaya ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

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