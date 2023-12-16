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        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 19:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:00
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        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (4)
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        KENTGENELİNDE METREKAREYE 100 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE YAĞIŞ DÜŞTÜ

        Çanakkale'de etkisini sürdüren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre; kent genelinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.

        Öte yandan, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi´nde de yollar suyla doldu, yaya ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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