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        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:40
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        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (2)
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        GÜLPINAR-BABALALEYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

        Çanakkale'de etkili olan sağanak, ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Çanakkale Valiliği, Gülpınar-Babakale köy yolunun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Gülpınar-Babakale köy yolu yoğun yağışlar sonucu yola kayan yaprak ve balçık nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.

        SELDE 1 EV ZARAR GÖRDÜ

        Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde ise dün gece sağanağın neden olduğu taşkınla birlikte 1 evi su bastı. Tek yaşadığını ve sel nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü belirten Nurten Özdemir (79), "Evimi saat 23.00 sıralarında su bastı. Su her yere girdi. Ne yapacağımı bilemiyorum, her yer çamur. Ben yaşlı bir insanım. Çamur eşyalarıma zarar verdi. Parkeler çamur ve su nedeniyle zarar gördü, kabardı. Dün buradaydım, çok yağmur yağınca yakınlarım beni Çanakkale'ye götürdü. Nerede yatacağım?" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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