Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de çekilmeyen sular, zor anlar yaşattı

        ÇANAKKALE'deetkisini yitiren sağanağın ardından bölge sakinleri, çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Su basan evlere, ulaşım sağlanamadı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de çekilmeyen sular, zor anlar yaşattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'deetkisini yitiren sağanağın ardından bölge sakinleri, çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Su basan evlere, ulaşım sağlanamadı. 

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan 'turuncu' kodlu uyarının ardından kentte, dün gün boyunca sağanak etkili oldu. Lapseki ilçesi Umurbey beldesi Sahil Mahallesi'nde yollar göle dönerken, sağanak gece saatlerinde itibaren etkisini yitirdi. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sürücüler ile vatandaşlar çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Umurbey beldesinde su basan evlere de ulaşım sağlanamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Kartal, 2018'den beri kayıp
        Kartal, 2018'den beri kayıp
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Kupa, Türkiye'nin olacak!
        Kupa, Türkiye'nin olacak!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Manhattan mı Maslak mı?
        Manhattan mı Maslak mı?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 13...
        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 13...
        ÇANAKKALE'DE YOLCU OTOBÜSÜ, KUM YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 13...
        ÇANAKKALE'DE YOLCU OTOBÜSÜ, KUM YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 13...
        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 13...
        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 13...
        Çanakkale'de yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
        Çanakkale'de yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (4)
        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (4)
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle Umurbey beldesi sular altında kaldı
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle Umurbey beldesi sular altında kaldı