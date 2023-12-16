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        Çanakkale'de yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

        Çanakkale'de yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 21:11 Güncelleme: 16.12.2023 - 21:11
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        Çanakkale'de yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
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        Çanakkale'de yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan Çanakkale'ye giden 34 ETC 950 plakalı yolcu otobüsü, Lapseki-Çanakkale kara yolunun Şevketiye köyü mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan 06 DH 8513 plakalı kamyonun 34 EAK 002 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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