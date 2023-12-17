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        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 13 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 01:18 Güncelleme: 17.12.2023 - 01:20
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        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 13 yaralı (2)
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        VALİAKTAŞ, OTOBÜS KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyü yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında yaralanan vatandaşları Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi´nde ziyaret etti. Vali Aktaş, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk´ten yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bütün tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Aktaş, yaralılara da acil şifalar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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