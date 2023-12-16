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        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 13 yaralı

         ÇANAKKALE´ninLapseki ilçesinde, yolcu otobüsünün kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazada 3´ü ağır 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 23:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 23:40
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        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 13 yaralı
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         ÇANAKKALE´ninLapseki ilçesinde, yolcu otobüsünün kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazada 3´ü ağır 13 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.15 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyü yakınları Bursa- Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul´dan Çanakkale´ye gitmekte olan A.U. yönetimindeki 34 ETC 950 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir eden 06 DH 8513 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Ayrıca, kaza sonucunda yolcu otobüsünde sıkışan bazı yolcular Lapseki Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından kurtarılarak ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Kazada yolculardan Egenaz Yalçın, Ahmet Çelik, Gülden Aslantepe, Gazi Karatosun, Rabia Aleyna Gül ve Ünal Yıldız hafif şekilde yaralanırken, otobüs şoförü A.U. yolculardan Şerafettin Parlak ve Selin Şengül ağır yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanıyor.

        Polis ve jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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