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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

         ÇANAKKALE'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:00
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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         ÇANAKKALE'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar sürüyor. 20 Aralık'ta belirlenen adreslere yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11,08 gram bonzai, 7,13 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ve 5 uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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