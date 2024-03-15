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        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 8 ölü (2)

        2'SİBEBEK 8 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİNE ULAŞILDIÇanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup batan bottaki 2'si bebek 8 kaçak göçmenin cenazesine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:45
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        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 8 ölü (2)
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        2'SİBEBEK 8 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİNE ULAŞILDI

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup batan bottaki 2'si bebek 8 kaçak göçmenin cenazesine ulaşıldı. Kaçak göçmenlerden 2'si kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2'si de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. Başta Sahil Güvenlik Komutanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımız tarafından arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanları kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 8 kişinin de cenazesine ulaşılmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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