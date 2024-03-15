Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 8 ölü (2)
2'SİBEBEK 8 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİNE ULAŞILDIÇanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup batan bottaki 2'si bebek 8 kaçak göçmenin cenazesine ulaşıldı.
2'SİBEBEK 8 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİNE ULAŞILDI
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup batan bottaki 2'si bebek 8 kaçak göçmenin cenazesine ulaşıldı. Kaçak göçmenlerden 2'si kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2'si de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. Başta Sahil Güvenlik Komutanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımız tarafından arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanları kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 8 kişinin de cenazesine ulaşılmıştır" denildi.
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