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        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 21 ölü (5)

        ÖLENLERİNSAYISI 21'E YÜKSELDİÇanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup, batan botta ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 21 kişiye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:34 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:35
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        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 21 ölü (5)
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        ÖLENLERİNSAYISI 21'E YÜKSELDİ

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup, batan botta ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 21 kişiye yükseldi. Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 5'i çocuk, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

        Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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