Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 21 ölü (5)
ÖLENLERİNSAYISI 21'E YÜKSELDİÇanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup, batan botta ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 21 kişiye yükseldi.
ÖLENLERİNSAYISI 21'E YÜKSELDİ
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup, batan botta ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 21 kişiye yükseldi. Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 5'i çocuk, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
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