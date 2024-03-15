Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 21 ölü (5)

ÖLENLERİNSAYISI 21'E YÜKSELDİ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup, batan botta ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 21 kişiye yükseldi. Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 5'i çocuk, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,