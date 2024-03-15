Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 14 ölü (3)

        ÖLÜSAYISI 14'E YÜKSELDİÇanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup batan bottaki 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 14 ölü (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖLÜSAYISI 14'E YÜKSELDİ

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup batan bottaki 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı böylelikle 14'e yükseldi.

        Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var
        Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası

        Benzer Haberler

        Tarihi Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 109. yıl dönümü için süslendi
        Tarihi Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 109. yıl dönümü için süslendi
        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 8 ölü (2)
        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 8 ölü (2)
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
        Atatürk'ün gezi teknesi, 'M/G Acar' ziyarete açıldı, kaldığı kamara görüntü...
        Atatürk'ün gezi teknesi, 'M/G Acar' ziyarete açıldı, kaldığı kamara görüntü...
        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı (1)
        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı (1)
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı