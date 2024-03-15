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        Tarihi Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 109. yıl dönümü için süslendi

        BURAK AKAY - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta yapılacak törenler için hazırlıklar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:55
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        Tarihi Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 109. yıl dönümü için süslendi
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        BURAK AKAY - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta yapılacak törenler için hazırlıklar sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler, pazartesi günü törenlerin yapılacağı alanlardaki çalışmaların büyük bölümünü tamamladı.

        Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı Şehitlikler ve Anıtlar Peyzaj Uygulamaları Koordinatörlüğünce peyzaj düzenlemesi yapıldı.

        Hisarlık Tepe'de yer alan yaklaşık 42 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi'nin çevresine, "Çevre Düzenlenme Projesi" tamamlanan alanlara ve Türk Bahçesi ile temsili şehitliklere Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık fidanı dikildi.

        Süs bitkisi ve ağaçlarla alanın güzelleştirilmesi çalışmalarında binlerce lale, sümbül, servi, erguvan, manolya, ladin, ardıç, porsuk, lavanta, lavantin, gaura, kamelya ve açelya da kullanıldı.

        Şehitler Abidesi bölgesi ve Morto Koyu'ndaki helikopter pistlerinin etrafında iniş ve kalkışlarda tehlikeleri önlemek için 100 işçi ile örtü temizliği, Abide'ye ulaşan alternatif yollarda da yol kenarı temizliği gerçekleştirildi.

        Şehitlik bölgesine mıcır serildi, mermer yüzeyler temizlendi, ziyaretçilerin konforunun sağlanması için güzergahtaki yollarda bakım yapıldı.

        Törenlerde kullanılacak tribünlerin kurulumunda da sona yaklaşıldı.

        - "Son zamanlarda artan yabancı ziyaretçi yoğunluğumuz da var"

        Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, Çanakkale Zaferi'nin sembolü Şehitler Abidesi ve çevresinin yılın 12 ayı sürekli korunan ve bakım altında tutulan müstesna bir bölge olduğunu söyledi.

        Yarımadada 18 Mart'ta yapılacak törenler için hazırlıkların son aşamasına geldiklerini belirten Kaşdemir, "Büyük zaferin kahramanlarını, bütün Çanakkale şehitlerimizi ve gazilerimizi, Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, o büyük destanı yazanları rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak onların hatıralarını asla unutturmayacağız, gelecek kuşaklara bu büyük mücadeleyi, bu büyük fedakarlığı aktaracağız." diye konuştu.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın yılın 12 ayı hazır halde olduğunu dile getiren Kaşdemir, bu müstesna topraklara gözleri gibi baktıklarını vurguladı.

        ​​​​​​​Kaşdemir, "Her gün ziyaretçi yoğunluğu olacakmış gibi çalışıyoruz ama tabii 18 Mart törenleri ayrı. Çünkü 18 Mart'ta bütün Türkiye'nin kalbi Çanakkale'de atıyor. Bütün herkesin gözü Çanakkale'de." dedi.

        Asli görevleri olarak bu toprakların nasıl vatan yapıldığının daha iyi idrak edilmesinin mücadelesini verdiklerini kaydeden Kaşdemir, bu seneki Çanakkale Zaferi anma programlarının temasının "Bizim Çanakkale" olduğunu bildirdi.

        Bu müstesna toprakları, orijinalliğini, doğal dokusunu bozmadan ihya ederek gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Kaşdemir, şunları anlattı:

        "Çanakkale tarihi alanı şu anda dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olmaya aday. Zaten burası dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı. Biz burayı gerçekten göz bebeğimiz gibi koruyoruz. Çünkü Türk milleti için Çanakkale tarihi alanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Burasının bir manevi başkent hüviyetinde olduğunu çok iyi biliyoruz ve buradaki bu müstesna toprakları koruyup kollayarak da gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içinde olacağız. Bizim bir hayalimiz var: Çanakkale tarihi alanı görmeyen, ziyaret etmeyen hiçbir Türk evladı kalmasın istiyoruz. Gün gelecek burayı her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ziyaret etmiş, Çanakkale ruhunu hissetmiş olacak. Amacımız burayı daha çok insanın görmesini sağlamak, burada daha çok ziyaretçi ağırlamak. Hem yurt içinden hem yurt dışından özellikle son zamanlarda artan yabancı ziyaretçi yoğunluğumuz da var. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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