İple boğulduktan sonra tecavüze uğradığı adli tıp raporunda yer alan Saliha'nın sanık kocası: Çok kısa sürede öldüğünü fark ettim

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı (30) iple boğan Fırat Yıldızhan (32) ile cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Yağız Yıldızhan'ın (20) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılamalarına başlandı. Fırat Yıldızhan mahkemedeki ifadesinde, olay günü eşiyle aralarında tartışma çıktığını belirtip, "Bir süre sonra sinirlenince önce boynuna yapıştım. Daha sonra arabanın sol cebinde bulunan ipi alarak boynuna dolayıp sıkmaya başladım. Çok kısa sürede Saliha’nın öldüğünü fark ettim. Su çukuruna gömüp, üzerini toprakla kapattık" dedi. Saliha'nın ailesinin avukatı Ahmet Erzi ise duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Duruşmada Saliha Gizem'in ölümünden sonra tecavüze uğradığına dair adli tıp raporunun dava dosyasına girdiğini söyledi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan, öldürülen Saliha Gizem Yıldızhan'ın ailesinin avukatı Ahmet Erzi, "Saliha Gizem, boşanmak üzere olduğu Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan tarafından öldürülmüştü. İlk duruşması bugün yapıldı. Yapılan duruşmada, maktulün ölümünden sonra tecavüze uğradığına dair adli tıp raporu da dosya arasında yer aldı. Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan'ın ilk eylemi bu değil, aynı zamanda bir önceki eşlerine de bu şekilde tehdit ve hakaretlerde bulunuyorlar. Son kurban maalesef Saliha Gizem oldu. Yanlarında getirdikleri balya ipiyle boğazından dolayarak iştirak halinde Yağız'la bu eylemi gerçekleştirdiler. Alınan savunmaları yine her zaman kadın cinayetleri dosyasından gördüğümüz üzere bir namus cinayetine büründürmeye çalışma şeklinde bir gerekçe uydurmaya çalıştılar. Lakin bunu da yapamadılar. Hiçbir şekilde öne sürecekleri bir, namusa yönelik hiçbir eylemleri sergileyemediler. Duruşma bir ay sonrasına ertelendi. 5 Eylül'de ikinci duruşması olacak. Her ne kadar eşini iple boğan Fırat Yıldızhan adli dengesinin yerinde olmadığına yönelik savunma yapsa da duruşma salonunda sorulan sorulara makul cevaplar vermesinden dolayı bu savunması da gerçek dışı olarak kayıtlara geçti. Duruşma yaklaşık 3 saat sürdü. Duruşmada her iki sanığın da ortak bir iradeyle maktulü öldürdükleri, öldürdükten sonra cesedi ilçe ilçe gezdirip, gömmek için yer aradıkları ortaya çıktı. Süreci yakından takip edeceğiz. En ağır cezayı almaları için mücadelemizi vereceğiz. Aileye de başsağlığı diliyorum" dedi.