Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (4)

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferler geçici süreyle durduruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.