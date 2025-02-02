Çanakkale'de boğaz trafiği normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün saat 17.40 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle sabah saat 05.15 gemi geçişlerine yeniden açıldı.

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