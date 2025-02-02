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        Çanakkale'de boğaz trafiği normale döndü

        ÇANAKKALE'de askıya alınan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden normale döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:06
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        Çanakkale'de boğaz trafiği normale döndü
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        ÇANAKKALE'de askıya alınan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden normale döndü.

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün saat 17.40 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle sabah saat 05.15 gemi geçişlerine yeniden açıldı.

        FERİBOT SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

        Öte yandan sis nedeniyle durdurulan Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferleri yeniden başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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