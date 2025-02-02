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        Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine yeniden açıldı

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından transit gemi trafiği yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 02.02.2025 - 10:22
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        Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine yeniden açıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından transit gemi trafiği yeniden başladı.

        Boğaz açıklarında denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 17.40 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurulmuştu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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