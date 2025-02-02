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        Çanakkale'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 23:59 Güncelleme: 02.02.2025 - 23:59
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        Çanakkale'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan M.A. (30) ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evinin önünde, tartıştığı kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğrayan M.A, ağır yaralandı. Saldırgan, olayın ardından kaçtı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. M.A, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Lapseki Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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