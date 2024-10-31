Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı girişimi kamerada

ÇANAKKALE'de B.A.'nın park halindeki motosikleti çalmaya çalıştığı anlar çevredekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayda alındığı fark ederek kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün gece Namık Kemal Mahallesi, Setboyu Caddesi’nde meydana geldi. B.A. ara sokakta park halinde bulunan motosikleti iterek götürmeye başladı. Bu sırada çevrede bulunan bir kişi cep telefonuyla o anları kaydetti. Kayda alındığını fark eden B.A. panikle motosikleti bırakıp kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüpheli B.A., kısa sürede yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan B.A. gözaltına alındı. B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.