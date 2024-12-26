Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE'ninBozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
ÇANAKKALE'ninBozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.
ÇANAKKALE BOĞAZI BAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli akıntı nedeniyle saat 16.45 itibarıyla Çanakkale Boğazı kuvvetli akıntı nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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