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        Çanakkale'de sürüklenen feribot kurtarıldı

        ÇANAKKALE'de makine arızası nedeniyle sürüklenen feribotu, bir başka feribot kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:15
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        Çanakkale'de sürüklenen feribot kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'de makine arızası nedeniyle sürüklenen feribotu, bir başka feribot kurtardı.

        Olay, 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda meydana geldi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait Kilitbahir-Çanakkale hattındaki 'Alınteri-18' isimli feribot henüz belirlenemeyen bir nedenle boğazın ortasında makine arızası yaptı. Sürüklenen feribot, Çimenlik Kalesi önlerinde karaya oturdu. Olay yerine gelen 'Yenice' isimli feribot, arıza yapan feribotu çekerek Çanakkale Feribot İskelesi'ne yanaştırdı.

        Feribottan inen yolculardan Sadık Koç, "Feribot baştan itibaren yavaş yavaş ilerliyordu. Motorlardan biri durduğu için boğazın ortasında kaldı. Daha sonra yavaş yavaş kıyıya doğru ilerledi. Tek güzel olan şey, oradaki denizaltıya çarpmaması. Başka bir feribot geldi. Arızalı feribotu bağlayıp, çektiler. Heyecanlı bir yolculuk oldu bizim için" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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