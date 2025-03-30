Kayıp Ayşegül'ü arama çalışmaları 3'üncü gününde (2)

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Ayşegül Kocaman, Ankara’da bulundu. Ankara’dan Çanakkale’ye polis tarafından getirilen Ayşegül Kocaman, Ayvacık ilçesinde ailesine teslim edilecek.

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