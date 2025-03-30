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        Kayıp Ayşegül'ü arama çalışmaları 3'üncü gününde (2)

        ANKARA'DABULUNDUÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Ayşegül Kocaman, Ankara'da bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 19:48 Güncelleme: 30.03.2025 - 19:48
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        Kayıp Ayşegül'ü arama çalışmaları 3'üncü gününde (2)
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        ANKARA’DABULUNDU

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Ayşegül Kocaman, Ankara’da bulundu. Ankara’dan Çanakkale’ye polis tarafından getirilen Ayşegül Kocaman, Ayvacık ilçesinde ailesine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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