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        Çanakkale Boğazı'ndaki arızalı gemi, römorkör tarafından çekildi

        ÇANAKKALEBoğazı'nda arıza yapan Panama bayraklı, 172 metre uzunluğundaki 'MSC Prosperity 2' isimli konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Bölgesi'ne demirletildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:45 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:50
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        Çanakkale Boğazı'ndaki arızalı gemi, römorkör tarafından çekildi
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        ÇANAKKALEBoğazı'nda arıza yapan Panama bayraklı, 172 metre uzunluğundaki 'MSC Prosperity 2' isimli konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Bölgesi’ne demirletildi.

        Mısır'dan Yalova'ya giden, Panama bayraklı, 172 metre uzunluğundaki 'MSC Prosperity 2' isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Kepez açıklarında makine arızası yaptı. Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-17’ bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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