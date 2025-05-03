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        Çanakkale merkezli tefeci operasyonunda 7 tutuklama

        ÇANAKKALEmerkezli 3 ilde düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:50
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        Çanakkale merkezli tefeci operasyonunda 7 tutuklama
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        ÇANAKKALEmerkezli 3 ilde düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca 'tefecilik' suçuna yönelik çalışma başlatıldı. 9 şüphelinin tefecilik suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edildi. Çanakkale merkezde 8, Balıkesir'de 2 ve Tekirdağ'da 3 olmak üzere 13 farklı adrese 29 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 2 bin 478 çek ve senet, 68 bin 585 TL, 30 defter, 12 cep telefonu, 10 çek defteri, 8 bilgisayar, 6 harddisk, 4 çeyrek altın, 20 gram altın ve muhtelif evrak, belge ile doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutukladı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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