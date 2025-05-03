Çanakkale merkezli tefeci operasyonunda 7 tutuklama
ÇANAKKALEmerkezli 3 ilde düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇANAKKALEmerkezli 3 ilde düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca 'tefecilik' suçuna yönelik çalışma başlatıldı. 9 şüphelinin tefecilik suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edildi. Çanakkale merkezde 8, Balıkesir'de 2 ve Tekirdağ'da 3 olmak üzere 13 farklı adrese 29 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 2 bin 478 çek ve senet, 68 bin 585 TL, 30 defter, 12 cep telefonu, 10 çek defteri, 8 bilgisayar, 6 harddisk, 4 çeyrek altın, 20 gram altın ve muhtelif evrak, belge ile doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutukladı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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