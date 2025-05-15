Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güçlenmesi olarak görüyoruz (2)

        BAKANYARDIMCISI YENİGÜN, GENÇ ÇİFTİN NİKAH TÖRENİNE KATILDIAile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çanakkale'deki programı kapsamında 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında evlilik kredisi almaya hak kazanan Resul Orhan ve Edanur Akkaya çiftinin nikah törenine katıldı, nikah şahitliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güçlenmesi olarak görüyoruz (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BAKANYARDIMCISI YENİGÜN, GENÇ ÇİFTİN NİKAH TÖRENİNE KATILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çanakkale'deki programı kapsamında 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında evlilik kredisi almaya hak kazanan Resul Orhan ve Edanur Akkaya çiftinin nikah törenine katıldı, nikah şahitliği yaptı. Bakan Yardımcısı Yenigün'e Çanakkale Valisi Ömer Toraman eşlik etti. Çiftin nikahını Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan tarafından kıyıldı. İmzaların atılmasından sonra Bakan Yardımcısı Yenigün, Evlilik Cüzdanı'nı Edanur Akkaya'ya teslim etti.

        'AİLEMİZ GELECEĞİMİZ DİYORUZ'

        Törenden sonra konuşan Bakan Yardımcısı Yenigün, "2025 yılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 'Aile yılı' ilan edildi. Hem de 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde gerçekleşen bu evlilikte biz ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Biz gençlerimizi hem aile destek kredilerimizle hem öncesi ve sonrasında da eğitimlerimizle desteklemeye çalıştık. Gerçekten küresel olarak aileye karşı da negatif bir kampanyalar da var. Biz, 'Ailemiz geleceğimiz' diyoruz. İnşallah ailelerimizi kuvvetlendirmeyi toplumumuzun da geleceği için çok önemli görüyoruz. Böyle güzel bir evliliğe şahitlik ettiğimiz için de çok memnunuz. Evlatlarımıza da çeşitli desteklerimizi bakanlık olarak sunmaya çalışacağız. Ama önemli olan sağlıklı, iletişimi güçlü, mutlu ailelerle Türkiye'yi güçlendirmek, geleceğimize sahip çıkmak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da Dünya Çiftçiler Günü etkinliği yapıldı
        Gelibolu'da Dünya Çiftçiler Günü etkinliği yapıldı
        Çanakkale'de Aile Haftası dolasıyla yürüyüş düzenlendi
        Çanakkale'de Aile Haftası dolasıyla yürüyüş düzenlendi
        Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güç...
        Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güç...
        Çanakkale'de "Conkbayırı Yangın Risk Yönetim Planı Çalıştayı" gerçekleştiri...
        Çanakkale'de "Conkbayırı Yangın Risk Yönetim Planı Çalıştayı" gerçekleştiri...
        Gökçeada'da 2 aileye 'nitelikli yağma' operasyonu; 13 gözaltı
        Gökçeada'da 2 aileye 'nitelikli yağma' operasyonu; 13 gözaltı
        Çanakkale'de yağma operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de yağma operasyonunda 13 şüpheli yakalandı