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        Çanakkale'deki orman yangını 21 saat sonra kontrol altında; yanan alanlar dronla görüntülendi (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyü yakınların dün çıkan orman yangını, 21 saatlik müdahaleyle bugün saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:00
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        Çanakkale'deki orman yangını 21 saat sonra kontrol altında; yanan alanlar dronla görüntülendi (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyü yakınların dün çıkan orman yangını, 21 saatlik müdahaleyle bugün saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ayvacık ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Yangını söndürmek için canla başla çalışan, başta orman idaresi personeli olmak üzere, gayret gösteren herkese minnettarız. Var olsunlar. Ancak mevsim itibariyle Çanakkale 'de yangın riski devam ediyor. Sıcaklık yüksek, rüzgar kuvvetli. Dikkatli ve tedbirli olalım. Dışarda kesinlikle ateş yakmayalım" dedi. Öte yandan bölgede Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yanan alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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