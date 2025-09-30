Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Ayağına basan sınıf arkadaşını döverek hastanelik etti

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:26 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayağına basan sınıf arkadaşını döverek hastanelik etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Y.C. (14), ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı M.D.Y.'yi (14) döverek hastanelik etti. M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edilirken, gözaltına alınan Y.C. tutuklandı.

        Olay, 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y. yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        'VAHŞİCE BİR SALDIRI'

        Zonguldak'tan geçen yıl ailesini Karabiga'ya getirdiğini belirten Hasan Y., "Oğlum M.D.Y.'yi ilkokul tamamladıktan sonra lise eğitimi için İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yazdırdım. Olay, çocuğuma yapılan vahşice bir saldırı. Son ders ziline girmeden önceki teneffüs arasında gerçekleşen bir saldırı. Sadece çocuğum yanlışlıkla diğer çocuğun ayağına bastığı için gerçekleşen bir hadise. Bildiklerimiz bu kadar. Çocuğum şu an yoğun bakımda. Hayati mücadelesi devam ediyor. Durumun kritik olduğunu doktorlar açıkladı. Başka çocukların başına gelmesini istemiyorum. Üzgünüz, bekliyoruz" dedi.

        'AKRAN ZORBALIĞINA ÇARE BULUNSUN'

        Anne Çiğdem Y. ise "İlaçları kestikleri halde çocuğum uyanmıyor. Allah'tan gelse her şeye razıyım ama çocuğumun bu durumu bir caninin elinden geldiği için çok üzgünüm. Çocuğumun başına böyle bir şey geldi, başkalarınınkine gelmesin. Bu akran zorbalığına bir çare bulunsun istiyorum. Çocuğumu çok zorluklarla dünyaya getirdim; orada yatmasına dayanamıyorum. Çok anneci bir çocuktu. Bir karıncayı bile incitmezdi. Oğluma bunu yapanın en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunun için elimden gelenin yapacağım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de lisede çıkan kavgada ağır yaralanan öğrencinin sağlık durumu c...
        Çanakkale'de lisede çıkan kavgada ağır yaralanan öğrencinin sağlık durumu c...
        Doğum gününde kazada yaşamını yitirdi
        Doğum gününde kazada yaşamını yitirdi
        Çanakkale'de denetimli serbestlik yükümlüleri için doğa temalı fotoğraf yar...
        Çanakkale'de denetimli serbestlik yükümlüleri için doğa temalı fotoğraf yar...
        Çanakkale'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Çanakkale'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Çanakkale'de yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
        Çanakkale'de yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
        Çanakkale'de üreticilere planlama ve yeni destekleme modeli anlatıldı
        Çanakkale'de üreticilere planlama ve yeni destekleme modeli anlatıldı