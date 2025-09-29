Habertürk
        Çanakkale'de lisede çıkan kavgada ağır yaralanan öğrencinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir lisede çıkan kavgada aldığı darbe sonucu ağır yaralanan 9. sınıf öğrencisinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

        Giriş: 29.09.2025 - 22:51 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:51
        Çanakkale'de lisede çıkan kavgada ağır yaralanan öğrencinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir lisede çıkan kavgada aldığı darbe sonucu ağır yaralanan 9. sınıf öğrencisinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

        Alınan bilgiye göre, 25 Eylül'de İÇDAŞ Biga Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıfta öğrenim gören M.D.Y. ile sınıf arkadaşı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine aldığı darbelerle ağır yaralanan M.D.Y'nin kalbi durdu.

        İhbar üzerine liseye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.D.Y'yi ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Entübe edilen öğrenci, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.

        Öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Akran zorbalığının yaşandığı iddia edilen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

