        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de üreticilere planlama ve yeni destekleme modeli anlatıldı

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:30 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:30
        Çanakkale'de üreticilere planlama ve yeni destekleme modeli anlatıldı
        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Çanakkale Ticaret Borsası Toplantı Salonu'ndaki programda 2026 yılında uygulanacak bitkisel üretim desteklemeleri, tarımsal üretim planlaması, çiftçi kayıt sistemi başvuruları, hayvancılık desteklemeleri ve tarım sayımı çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Çok sayıda üreticinin katıldığı programda, güncel destekleme modelleri yapılan sunumlarla detaylı şekilde aktarıldı. Özellikle çiftçi kayıt sistemine başvuru süreçleri, yeni düzenlemeler ve dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duruldu.

        Ayrıca üretim planlamasının önemi, doğru ürün seçimi, ekim alanlarının belirlenmesi ve pazar beklentilerine uygun üretim yapılması konularında üreticilere ayrıntılı bilgi verildi.

        Hayvancılık desteklemeleri ve tarım sayımı çalışmalarına ilişkin detayların da paylaşıldığı toplantıda üreticilerin soruları yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

