Doğum gününde kazada yaşamını yitirdi

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü Şimşek gözaltına alındı.

Yücel ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yücel, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın Yücel, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yücel’in bugün doğum günü olduğu belirtildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kamyon ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Aydın Yücel (38) hayatını kaybetti. Yücel’in bugün doğum günü olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.