Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Doğum gününde kazada yaşamını yitirdi

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kamyon ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Aydın Yücel (38) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:22 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğum gününde kazada yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kamyon ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Aydın Yücel (38) hayatını kaybetti. Yücel’in bugün doğum günü olduğu belirtildi.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi Orman Deposu yakınlarında meydana geldi. Abdülhadi Şimşek yönetimindeki 45 ASA 070 plakalı kamyon ile Aydın Yücel'in kullandığı 17 SF 622 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada ikiye ayrılan kamyonetin sürücüsü

        Yücel ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yücel, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın Yücel, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yücel’in bugün doğum günü olduğu belirtildi.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü Şimşek gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de denetimli serbestlik yükümlüleri için doğa temalı fotoğraf yar...
        Çanakkale'de denetimli serbestlik yükümlüleri için doğa temalı fotoğraf yar...
        Çanakkale'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Çanakkale'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Çanakkale'de yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
        Çanakkale'de yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
        Çanakkale'de üreticilere planlama ve yeni destekleme modeli anlatıldı
        Çanakkale'de üreticilere planlama ve yeni destekleme modeli anlatıldı
        Çanakkale'de jandarmadan motosiklet sürücülerine eğitim
        Çanakkale'de jandarmadan motosiklet sürücülerine eğitim
        Çanakkale'de alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi...
        Çanakkale'de alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi...