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        Çanakkale'de orman yangını çıktı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:11
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        Çanakkale'de orman yangını çıktı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ayvacık'a bağlı Güzelköy'deki ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler ve orman ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, çıkış nedeni henüz belli olmayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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