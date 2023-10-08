Çanakkale'de orman yangını çıktı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 08.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:11
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ayvacık'a bağlı Güzelköy'deki ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, çıkış nedeni henüz belli olmayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.