Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında, üzerinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" sevk edildi.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen lastik bottaki 45 düzensiz göçmen kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.