Halı sahada kalp krizi geçiren Çanakkale Gümrük Müdür Yardımcısı Dönmez hayatını kaybetti

Çanakkale'de, futbol oynarken kalp krizi geçiren Gümrük Müdür Yardımcısı Özcan Dönmez (62), yaşamını yitirdi.

Özcan Dönmez, kentteki bir halı sahada iş arkadaşlarıyla futbol oynarken rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedaviye alınan Dönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dönmez'in cenazesinin, memleketi Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

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