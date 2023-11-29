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        Halı sahada kalp krizi geçiren Çanakkale Gümrük Müdür Yardımcısı Dönmez hayatını kaybetti

        Çanakkale'de, futbol oynarken kalp krizi geçiren Gümrük Müdür Yardımcısı Özcan Dönmez (62), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:26
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        Halı sahada kalp krizi geçiren Çanakkale Gümrük Müdür Yardımcısı Dönmez hayatını kaybetti
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        Çanakkale'de, futbol oynarken kalp krizi geçiren Gümrük Müdür Yardımcısı Özcan Dönmez (62), yaşamını yitirdi.

        Özcan Dönmez, kentteki bir halı sahada iş arkadaşlarıyla futbol oynarken rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedaviye alınan Dönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Dönmez'in cenazesinin, memleketi Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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