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        Biga'da "Çocukların ebeveyni mi yoksa esiri miyiz?" konferansı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen "Çocukların ebeveyni mi yoksa esiri miyiz?" konferansında konuşan ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut, çocuklara her istediğini vermenin onlara yapacağınız en büyük kötülük olduğunu savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:34
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        Biga'da "Çocukların ebeveyni mi yoksa esiri miyiz?" konferansı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen "Çocukların ebeveyni mi yoksa esiri miyiz?" konferansında konuşan ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut, çocuklara her istediğini vermenin onlara yapacağınız en büyük kötülük olduğunu savundu.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde Biga İlim Yayma Cemiyeti ve Biga İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği (BİÖNDER) tarafından düzenlenen konferansta konuşan Bulut, insan hayatında 0-6 yaş döneminin en önemli dönem olduğunu vurguladı.

        Konferans için gittiği okullarda toplantılara yüzde 90 annelerin katıldığını aktaran Bulut, "Babaların önemli bir işi var. 'Nasıl olurda çocuklarımıza müreffeh bir hayat yaşatabiliriz?' diye 7-24çalışıyorlar. Ama ihmal ettiğimiz bir nokta var. Çocuklarımızın iyi giyinmekten iyi yemekten daha önce gönlünün baba sevgisiyle, oyunla doyması gerekiyor. Daha iyi bir gelecek adına ihmal ettiğimiz yaraları sonra tedavisi zor sonuçlara gidiyor." dedi.

        - "Çocuğunuzun her istediğini almayın"

        Bazı babaların "Ben çocuklarım için yaşıyorum." dediğini ifade eden Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

        "Biz çocuklarımızın kölesi olduk. Mutlu muyuz? Değiliz. 'Ben yiyemedim çocuklarım yesin, ben giyemedim çocuklarım giysin, ben okuyamadım çocuklarım okusun.' Tamam yesin, içsin ama çocuklarınıza her istediğini vermek onlara yapacağınız en büyük kötülüktür.

        Durumunuz ne kadar iyi olursa olsun zaman zaman markete, pazara gittiğinizde çocuğunuzun her istediğini almayın. İçiniz sızlasa bile bir tanesini alın. İrade eğitimi orada başlıyor. Anneler babalar, çocuklarımızın sahibi değil emanetçisiyiz. Onları yetiştirmek bizim öncelikli vazifemiz. Bunun için de hiç olmazsa akşamları yemekte birlikte olun. Çocuklarınızı güzel örneklerle buluşturun."

        Konferansa, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, Biga İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mesut Çetin, Biga İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği (BİÖNDER) Başkanı Nail Avcı ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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