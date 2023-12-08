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        Çanakkale'de denizde oluşan hortum, cep telefonuyla görüntülendi

        Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hortum oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:30
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        Çanakkale'de denizde oluşan hortum, cep telefonuyla görüntülendi
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        Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hortum oluştu.

        Babakale mevkisi açıklarında oluşan hortum, herhangi bir zarara yol açmadan etkisini yitirdi.

        Hortum, Babakale Limanı'nda vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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