Çanakkale'de denizde oluşan hortum, cep telefonuyla görüntülendi

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hortum oluştu.

Babakale mevkisi açıklarında oluşan hortum, herhangi bir zarara yol açmadan etkisini yitirdi.

Hortum, Babakale Limanı'nda vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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