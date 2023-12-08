Çanakkale'de suç örgütüne yönelik "Hijyen Operasyonu"nda 10 tutuklama

Çanakkale'de polis ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hijyen Operasyonu"nda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale merkez ve bazı ilçelerde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişi tarafından birlikte nitelikli yağma", "tefecilik", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

"Hijyen Operasyonu" adı verilen çalışma kapsamında il merkezi, Biga, Çan ve Ezine ilçelerinde belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile farklı kişiler adına kayıtlı çek, senet, tapu ve araç ruhsatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Z.K.Ö, C.Ö, İ.T, M.D, S.D, A.A, F.C, M.İ, S.Ç. ve E.Ç. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin 11 şüphelinin taşınır ve taşınmaz mal varlığı ve hesaplarına, 5 zanlıya ait 8 şirketin ise hesaplarına el konulması talebinin ilgili mahkemece değerlendirileceği bildirildi.