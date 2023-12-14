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        Çanakkale Valisi Aktaş kentteki yol çalışmalarını inceledi

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentte devam eden yol çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:59
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        Çanakkale Valisi Aktaş kentteki yol çalışmalarını inceledi
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        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentte devam eden yol çalışmalarını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş, karayolları ekiplerince yürütülen Çanakkale-Çan Yolu ve Çan-Etili Çevre Yolu çalışmalarını denetledi.

        Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı ve Bölge Müdür Yardımcısı Servet Aksoy ile Karayolları 142. Şube Şefi Orhan Yıldız'ın bulunduğu inceleme gezisinde Aktaş, yapımı devam eden Çanakkale-Çan Yolu ve Çan-Etili Çevre Yolu çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yol çalışmalarını yapan ekiple de sohbet eden Aktaş, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Çanakkale-Çan Yolu ve Çan-Etili Çevre Yolu tamamlandığında vatandaşlara daha iyi hizmet vereceğini belirten Aktaş, yolların Çanakkale'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        - Sarıcaeli Kavşağı'nda anayol 10 gün içinde trafiğe açılacak

        Vali İlhami Aktaş, vatandaşlara daha güvenli ve keyifli bir sürüş hizmeti sağlayacak Sarıcaeli (Teknopark) Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmalarını da inceledi.

        Yol çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Aktaş, çalışmalarda görev alan personele kolaylıklar diledi.

        Sarıcaeli Kavşağı'nda ana yolun 10 gün içinde trafiğe açılacağını belirten Vali Aktaş, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        - Karayolları 142. Şube Şefliği kışa hazır

        Karayolları 142. Şube Asfalt Plent Şantiyesi'ni de ziyaret eden Vali Aktaş ekiplerin kış hazırlıklarını yerinde inceledi.

        Vali Aktaş, Karayolları 142. Şube Şefi Orhan Yıldız ile görüşerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Karayolları 142. Şube Asfalt Plent Şantiye alanında personelle bir araya gelen Aktaş, personele çalışmalarında başarılar diledi.

        Kazasız belasız bir kış geçirme temennisinde bulunan Vali İlhami Aktaş, "Tüm karayolları çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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