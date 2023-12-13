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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak'ta Kuran'ı yırtan bir kişi tutuklandı

        Şırnak'ta Kuran'ı yırtan bir kişi tutuklandı

        Silopi'de bir kişi Kuran-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle tutuklandı. Olaya tepki gösterenler, Kaymakamlık binası önünde toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 23:49 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:59
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi Kuran-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

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        İ.B'nin (34) 2. Caddede elindeki Kuran-ı Kerim'i yırttığı ve küfrettiği bilgisi üzerine çevredekiler tepki gösterdi. Bunun üzerine İ.B. polis ekiplerince Kaymakamlık binasına götürüldü.

        Fotoğraf: DHA

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        Kaymakam Cihat Koç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ile halka megafonla seslenerek "Şunu bilin ki ben de buradaki polis arkadaşlarımız da aynı şeyi hissediyoruz."

        Fotoğraf: DHA

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        "Yapılan hakaret, bizim de Kuran'ımıza yapılan hakaret ama buna tepki göstermek, taşkınlık yaparak, sizin kadar hassas olan polisimize saldırarak olmaz. Burası bir hukuk devleti. "

        Fotoğraf: DHA

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        "Herkes kendi kuralını uygulayamaz. Kanun gereğini yapacak. Biz de takipçisi olacağız." dedi.

        Fotoğraf: DHA

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        Kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan İ.B, Kaymakamlık binasından çıkarılarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Fotoğraf: DHA

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        Birçok suçtan kaydığı bulunduğu öğrenilen İ.B'nin uyuşturucu kullandığı iddia edildi. İ.B'nin emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

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        VALİLİK: OLAYA KAYMAKAMLIK GİRİŞİNDEKİ POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

        Şırnak Valiliği'den yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. 34 yaş, Erkek, 12 suç kaydı bulunan şahıs tarafından, kutsal kitabımız Kur´an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunulmuş olup, ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir. Olayı ve şahsı protesto etmek amacıyla kaymakamlık önünde toplanan çok sayıda vatandaş bir süre sonra olaysız olarak dağılmıştır. İlgili şahıs gözaltına alınarak adli ve idari tahkikata başlanılmıştır" denildi.

        Fotoğraf: DHA

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        SİLOPİ KAYMAKAMI CİHAT KOÇ: TUTUKLANDI

        Silopi Kaymakamı Cihat Koç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını belirterek, "Bugün ne yazık ki hayal dahi edemeyeceğimiz üzücü bir hadiseye hep birlikte tanık olduk Silopi'de. 12 suç kaydı olan bir müptezel, kaymakamlık binamızın girişinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim´i yırtma girişiminde bulunmuş, akabinde bina girişinde görevli polislerimizce müdahale edilerek gözaltına alınmıştır."

        Fotoğraf: DHA

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        "İlgili şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bununla birlikte söz konusu eylemi haber alan halkımız, kısa süre içerisinde kaymakamlık önünde toplanarak şahsa ve olaya karşı tepkilerini ifade etmişler, ricamız sonucu belli bir saatten sonra olaysız bir şekilde dağılmışlardır."

        Fotoğraf: DHA

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        "Halkımıza duyarlılıklarından ve gerek şahsıma, gerek emniyet personelimize olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Son olarak bilinsin isterim ki vatandaşlarımız bu konuda ne hissediyorsa bizde aynısını hissediyoruz ve konunun tüm yönleriyle araştırılması noktasında takipçisi olacağız" dedi.

        Fotoğraf: DHA

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        Fotoğraf: DHA

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        Fotoğraf: DHA

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        #Silopi
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