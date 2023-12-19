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        Çanakkale'de özofagus kanseri hastasına midesinden yemek borusu yapıldı

        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi doktorları, özofagus (yemek borusu) kanseri hastasına midesinden yemek borusu yaparak sağlığına kavuşmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:55
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        Çanakkale'de özofagus kanseri hastasına midesinden yemek borusu yapıldı
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        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi doktorları, özofagus (yemek borusu) kanseri hastasına midesinden yemek borusu yaparak sağlığına kavuşmasını sağladı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Gastroenteroloji Cerrahisi Polikliniğine yutma güçlüğü şikayetiyle başvuran 46 yaşındaki kadına, endoskopik girişim sonucu özofagus kanseri tanısı konuldu. İleri tetkikleri de yapılan hasta için doktorlar ameliyat kararı aldı.

        Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Barış Türker, Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kaya ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Özgür Kurtkulağı tarafından hastanın yemek borusunun sorunlu olan kısmı çıkarılıp midesi tüp haline getirildi. Oluşturulan yemek borusu ile normal besin sindirim yolunun devamlılığı sağlanan hasta, hızlı iyileşme sürecinin ardından taburcu edildi.

        Hastaneden çıkış yapmadan önce hastaya ziyarette bulunan Başhekim Dr. Hasan Keser, Türkiye'de büyük merkezlerde gerçekleştirilen bu operasyonun, Çanakkale'de ve bölgede ilk olma özelliğini taşıdığını belirtti.

        Bu tür büyük ameliyatların operasyona hazırlık, operasyon süreci ve sonrası olmak üzere uzun bir süreci kapsadığını aktaran Keser, hastanın özveriyle çalışan ekip sayesinde sağlığına kavuştuğunu vurguladı.

        Keser, hastane olarak her zaman güncel bilgi ve tekniklerle uygulanan yöntemlerle hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

        Özofagus kanseri, özofagus adı verilen boğaz ile mide arasında tüp şeklindeki yapıda kanserli hücrelerin gelişmesi olarak biliniyor. Bu kanser türü, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı, kilo kaybı ve sindirim sorunları gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Erken evrede yakalanan kanserler, başarılı şekilde tedavi edilebiliyor.

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