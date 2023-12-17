İş yerinde çıkıp eve sıçrayan yangın 5 saatte söndürüldü; annesini ölümden kurtardı ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde bir iş yerinin 2'nci katında çıkıp, yanındaki eve sıçrayan yangın 5 saatte söndürüldü. Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Ayşe Çaygöz'ü (74) oğlu Orhan Çaygöz dışarı çıkardı. Yangında ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde bir iş yerinin 2'nci katında çıkıp, yanındaki eve sıçrayan yangın 5 saatte söndürüldü. Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Ayşe Çaygöz'ü (74) oğlu Orhan Çaygöz dışarı çıkardı. Yangında ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Bayramiç ilçesi Tepekcik Mahallesi Çamlık Sokak'taki kereste imalathanesinin 2'nci katındaki ofiste saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki eve sıçradı. Bu sırada evdeki Ramiz Çaygöz (79) içeride mahsur kalan eşi Ayşe Çaygöz'ü dışarıya çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çaygöz, oğlu Orhan Çaygöz'ü arayıp, yardım istedi. Orhan Çaygöz eve girerek annesi Ayşe Çaygöz'ü çıkarttı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bayramiç Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı, 2 arazöz, Ezine Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, 5 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.