Gelibolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE-Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu operasyon başlattı.

Şüpheli Murat M'nin evinde yapılan aramada 48 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram esrar, 12 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 2 gram reçine esrar, uyuşturucu üretiminde kullanılan 105 gram materyal, bir adet payp, bir tabanca ve 11 adet fişek ile suç geliri olduğu değerlendirilen 4 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Murat M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.