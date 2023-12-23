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        Gelibolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:03
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        Gelibolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        ÇANAKKALE-Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu operasyon başlattı.

        Şüpheli Murat M'nin evinde yapılan aramada 48 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram esrar, 12 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 2 gram reçine esrar, uyuşturucu üretiminde kullanılan 105 gram materyal, bir adet payp, bir tabanca ve 11 adet fişek ile suç geliri olduğu değerlendirilen 4 bin 500 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Murat M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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