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        Çanakkale'de "yağma" suçundan yargılanan 4 sanığa hapis cezası

        Çanakkale'de kendisini sosyal medyada "uyuşturucu karşıtı" olarak tanıtan ve uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan "Mübarek Serdar" lakaplı Serdar Karakaş'ın aralarında bulunduğu 4 sanık, "basit yağma", "birden fazla kişi ile işyerinde yağma" ve "birden fazla kişi ile yağma" suçlarından hapse mahkum edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 22:04 Güncelleme: 22.12.2023 - 22:04
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        Çanakkale'de "yağma" suçundan yargılanan 4 sanığa hapis cezası
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        Çanakkale'de kendisini sosyal medyada "uyuşturucu karşıtı" olarak tanıtan ve uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan "Mübarek Serdar" lakaplı Serdar Karakaş'ın aralarında bulunduğu 4 sanık, "basit yağma", "birden fazla kişi ile işyerinde yağma" ve "birden fazla kişi ile yağma" suçlarından hapse mahkum edildi.

        Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aynı zamanda başka suçtan tutuklu sanıklar Serdar Karakaş, Volkan Laçin ve İbrahim Kösehan bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşmada, 9 tutuksuz sanık ile avukatları da hazır bulundu.

        Duruşmada söz alan tutuklu sanık Karakaş, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek dosyada aleyhine olan ifadeleri kabul etmediğini, emniyetteki baskıyla aleyhinde ifade verildiğini savundu. Karakaş, beraatini talep etti. Söz alan diğer sanıklar da beraatlarını istedi.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Serdar Karakaş'ı "basit yağma" suçundan 6 yıl, "birden fazla kişi ile işyerinde yağma" suçundan 11 yıl, "birden fazla kişi ile yağma" suçundan 10 yıl olmak üzere toplam 27 yıl hapisle cezalandırdı.

        Sanık İbrahim Kösehan "birden fazla kişi ile işyerinde yağma" suçundan 11 yıl hapis, sanık Ali Öztürk "birden fazla kişi ile işyerinde yağma" suçundan 11 yıl, sanık Ümit Bıyıklı "birden fazla kişi ile yağma" suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı.

        Ceza alan 4 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmeden mahkeme, diğer sanıkların beraatına karar verdi.

        Sanıklardan Karakaş, Çanakkale merkezli 4 ilde 12 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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