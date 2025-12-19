Eceabat'ta zeytinyağında kalite ve duyusal tadım etkinliği düzenlendi

Etkinlikte Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Gündoğdu katılımcılara hitap etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.