        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Eceabat'ta zeytinyağında kalite ve duyusal tadım etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde zeytinyağında kalite ve duyusal tadım etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 18:46 Güncelleme: 19.12.2025 - 18:46
        Eceabat'ta zeytinyağında kalite ve duyusal tadım etkinliği düzenlendi
        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde zeytinyağında kalite ve duyusal tadım etkinliği gerçekleştirildi.

        Zeytinyağında kaliteyi belirleyen unsurlar ile duyusal tadım yöntemlerinin ele alındığı etkinlik, Eceabat Kaymakamlığı Konferans Salonu'ndaki düzenlendi.

        Program kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı duyusal tadım bölümünde, katılımcılar farklı zeytinyağı örneklerini rehberli tadım yöntemiyle değerlendirerek, duyusal özellikleri ayırt etme konusunda bilgi ve deneyim kazanma imkanı buldu.

        Etkinlikte Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Gündoğdu katılımcılara hitap etti.

        Programa Eceabat Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Nihat Kurular, dernek üyeleri ve zeytin üreticileri katıldı.

