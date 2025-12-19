Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da Yerli Malları Haftası kutlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 100. Yıl Barış Ortaokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:47 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da Yerli Malları Haftası kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 100. Yıl Barış Ortaokulunu ziyaret etti.

        Yerli ve milli üretimin önemi, tutumlu olma bilinci ve yerli kaynakların ülke ekonomisine sağladığı katkıların ön plana çıkarıldığı Aydın'ın ziyaretinde gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrencilerin hazırladığı çalışmalar ve sunumlar incelendi.

        Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerde milli bilinç, üretim farkındalığı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını güçlendirilmesi hedeflendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de Uluslararası Seramik Sempozyumu düzenlenecek
        Çanakkale'de Uluslararası Seramik Sempozyumu düzenlenecek
        1915 Çanakkale Köprüsü siste kayboldu
        1915 Çanakkale Köprüsü siste kayboldu
        Karabiga Belediyesi'nden GES hamlesi
        Karabiga Belediyesi'nden GES hamlesi
        Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde görsel şölen
        Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde görsel şölen
        Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı
        Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı