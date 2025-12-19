Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de Uluslararası Seramik Sempozyumu düzenlenecek

        Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Kale Grubu işbirliğiyle gerçekleştirilecek olanUluslararası Çanakkale Seramik Sempozyumu'nun protokol imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:08 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:08
        Çanakkale'de Uluslararası Seramik Sempozyumu düzenlenecek
        Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Kale Grubu işbirliğiyle gerçekleştirilecek olanUluslararası Çanakkale Seramik Sempozyumu'nun protokol imza töreni düzenlendi.

        ÇOMÜ Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen törene, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kaleseramik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal katıldı.

        Erkek, imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin önemine belirterek, Çanakkale'ye çok yakışan bir projeyi hayata geçireceklerini kaydetti.

        Çanakkale'nin, Avrupa Seramik Rotası'nın bir üyesi olmasının yanı sıra tam bir kültür, tarih ve üniversite kenti olduğunu anlatan Erkek, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle atılan imzalar çok anlamlı. Kale Grubu, üniversitemiz ve belediyemiz kentimizin gelişimi için çok kıymetli iş birliklerine imza atıyor. Temmuz ayı ortasında başlayacak olan sempozyum çalışmaları, Uluslararası Troya Festivali sürecinde tamamlanacak. Üretilen eserler Çanakkale’'nin sembol noktalarında sergilenecek. Emek veren herkese teşekkür ediyor, bu geleneğin devam etmesini diliyorum."

        Prof. Dr. Erenoğlu ise sempozyumun kentin uluslararası prestijine katkı sunacağını hatırlattı.

        Sempozyumun bu anlamdaki önemini anlatan Erenoğlu, "Bu çalışma, Avrupa Seramik Rotası'nda yer alan şehrimize büyük değer katacak. Ortaya çıkacak eserlerin kentimizde kalıcı olarak sergilenecek olması, Çanakkale için önemli bir kültürel kazanımdır." diye konuştu.

        Soysal da teknik bir ilke imza atacaklarını hatırlatarak, "Kısa süre önce gerçekleştirdiğimiz açılışın ardından, ortak çalışmalarımızı bu protokolle taçlandırıyoruz. Çanakkale, Kale Grubu için her zaman önceliklidir. Bu sempozyumda bir ilki deneyeceğiz; eserleri ilk kez açık havada kuracağımız özel bir fırında üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından "Uluslararası Çanakkale Seramik Sempozyumu" işbirliği protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

