        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne altın madalya

        Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 20:41 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:44
        Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne altın madalya
        Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde altın madalya kazandı.

        Okulun öğrencileri Nihat Çınar Çolak, Mert Ekim ve Damla Aydemir, İstanbul'da bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen JP5 Liseler Arası Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması'na katıldı.

        Bölüm şefleri ve aynı zamanda öğretmenleri olan Seçil Erdoğmuş, Ahmet Sezer ve Gürhan Durukan ile kendi kategorilerinde Gelibolu yöresi yemeklerini modernleştiren öğrenciler, Türkiye genelinden 42 üniversite ve 107 liseden yaklaşık 1500 kişinin katıldığı yarışmada, keçi sütünden aronya soslu lor helvası, göceli yağlı kayık ve incik ile altın madalyaya ulaştı.

        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdür Kadir Aydın, öğrencileri ve öğretmenlerini kazandıkları başarıdan dolayı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

