Gelibolu'da polis, jandarma ve asker veliler, öğrencilere tecrübelerini aktardı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde görevli polis, jandarma ve asker veliler, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunun dönem sonu faaliyetleri kapsamında tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde görevli polis, jandarma ve asker veliler, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunun dönem sonu faaliyetleri kapsamında tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Şehri Biçen, yaptığı açıklamada, okulun dönem sonu faaliyetleri kapsamında tecrübe paylaşımı söyleşi etkinliklerine vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayan, huzurlu yaşaması için çalışan polis, jandarma ve asker velilerin katıldığını bildirdi.

Velilerin, iş ve yaşamlarındaki tecrübelerini öğrencilere aktardığını belirten Biçen, "Velilerimiz, öğrencilerimizin sorularına cevap verdiler. Öğrencilerimiz, anlatılanlarla bilgi dağarcıklarını genişletti. Bu anlamda öğrencilerimizi bilgilendiren velilerimize çok teşekkür ederim. Tüm güvenlik personellerimize, askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza görevlerinde başarılar dileriz." ifadesini kullandı.